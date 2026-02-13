Hot Water Empty Stomach: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో వేడి నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యమా? అనారోగ్యమా?

Harish Darla
Feb 13,2026
';


ఉదయాన్నే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా మారి, పేగు కదలికలు సాఫీగా జరుగుతాయి.

 ';


ఇది మూత్రపిండాలు, కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరిచి, శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపిస్తుంది.

 ';


గోరువెచ్చని నీరు శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగించి, బరువును నియంత్రణలో ఉంచడానికి తోడ్పడుతుంది.

 ';


పేగు కండరాలను సడలించడం ద్వారా రక్తప్రసరణను పెంచి, మలబద్ధకం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

 ';


శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు, ఇతర చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయి.

 ';


గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా నొప్పి ఉన్నవారికి గోరువెచ్చని నీరు ఒక సహజమైన మందులా పనిచేసి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.

 ';


శరీర ఉష్ణోగ్రతను స్వల్పంగా పెంచడం ద్వారా రక్తనాళాలను వ్యాకోచింపజేసి, శరీరమంతటా రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

 ';


నీటిని మరీ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా తీసుకోవాలి. ఉదయాన్నే ఒకటి నుండి రెండు కప్పుల నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి సరిపోతుంది.

 ';

