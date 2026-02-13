ఉదయాన్నే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ చురుగ్గా మారి, పేగు కదలికలు సాఫీగా జరుగుతాయి.
ఇది మూత్రపిండాలు, కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరిచి, శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపిస్తుంది.
గోరువెచ్చని నీరు శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగించి, బరువును నియంత్రణలో ఉంచడానికి తోడ్పడుతుంది.
పేగు కండరాలను సడలించడం ద్వారా రక్తప్రసరణను పెంచి, మలబద్ధకం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. మొటిమలు, ఇతర చర్మ సమస్యలు తగ్గుతాయి.
గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా నొప్పి ఉన్నవారికి గోరువెచ్చని నీరు ఒక సహజమైన మందులా పనిచేసి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
శరీర ఉష్ణోగ్రతను స్వల్పంగా పెంచడం ద్వారా రక్తనాళాలను వ్యాకోచింపజేసి, శరీరమంతటా రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.
నీటిని మరీ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా తీసుకోవాలి. ఉదయాన్నే ఒకటి నుండి రెండు కప్పుల నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి సరిపోతుంది.