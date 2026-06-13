Curry Leaves: కూరల్లో కరివేపాకు.. డాక్టర్లు చెబుతున్న ఈ నిజాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

కరివేపాకు వల్ల కలిగే అనేక ఆరోగ్య లాభాల గురించి వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.
ఇందులో విటమిన్ ఏ, సి, ఫైబర్ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
దీనివల్ల మీ జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది.
అంతేకాకుండా, కరివేపాకును ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
క్రమం తప్పకుండా కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగువుతుంది
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
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