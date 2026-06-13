Curry Leaves: కూరల్లో కరివేపాకు.. డాక్టర్లు చెబుతున్న ఈ నిజాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

కరివేపాకు వల్ల కలిగే అనేక ఆరోగ్య లాభాల గురించి వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

ఇందులో విటమిన్ ఏ, సి, ఫైబర్ సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

దీనివల్ల మీ జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

అంతేకాకుండా, కరివేపాకును ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

క్రమం తప్పకుండా కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగువుతుంది

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Jun 13, 2026

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