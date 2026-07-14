నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మనం సింగల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను పదే పదే ఉపయోగించకూడదు.
ఇలా పదే పదే వాడటం వల్ల అనేక రకాల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
ఈ రకమైన వాటర్ బాటిళ్లను లోపలి భాగం వరకు పూర్తిగా శుభ్రం చేయడం చాలా కష్టతరమైన పని.
దీనివల్ల బాటిల్ లోపల బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల తద్వారా మనం అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, ఈ వాటర్ బాటిళ్ల తయారీ ప్రక్రియలో వివిధ రకాల రసాయనాలను వాడుతుంటారు.
మనం ఈ బాటిళ్లను వేడి వాతావరణంలో లేదా వేడి పదార్థాలతో కలిపి వాడినప్పుడు, ఆ రసాయనాలు నీటిలో కరిగిపోతాయి.
ఈ రసాయనాలు మన శరీరంలోకి చేరడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడటమే కాకుండా, క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతకమైన జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
అందుకే, సింగల్ యూజ్ వాటర్ బాటిళ్లను మీరు పదే పదే ఉపయోగించకూడదు.
ఇటువంటి అలవాట్ల వల్ల కొంతమంది ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడుతున్న వైనం ప్రస్తుతం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.