ఇప్పుడు చెప్పబోయే నూనె ట్రై చేస్తే తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవడం సులభమే.
ఇందుకోసం కావలసిన పదార్థాలు కొద్దిగా ఎండబెట్టిన ఉసిరికాయలు, ఒక స్పూన్ నల్ల నువ్వులు, ఒక స్పూన్ టీ పౌడర్, కొద్దిగా బృంగరాజ్ ఆకులు, ఒక స్పూన్ కాళింజి విత్తనాలు
పైన చెప్పిన పదార్థాలన్నీ పాన్ లో వేసుకొని…అందులో కొబ్బరి నూనె పోసుకోండి.
ఈ కొబ్బరి నూనెను గోరువెచ్చగా కాచుకొని.. ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక గ్లాస్ బాటల్లో పోసుకోండి
ఇప్పుడు ఈ నూనెను మీరు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ నూనె వారానికి కనీసం మూడుసార్లు పెట్టుకుంటూ వస్తే తెల్లజుట్టు నల్లగా మారుతుంది.
అంతేకాదు ఈ నూనె జుట్టు పెరుగుదలకు అలానే జుట్టు ఊడకుండా ఉండడానికి కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.