Natural Hair Pack

ఇప్పుడు చెప్పబోయే నూనె ట్రై చేస్తే తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవడం సులభమే.

Vishnupriya
Aug 24,2025
Home Made Hair Oil For White Hair

ఇందుకోసం కావలసిన పదార్థాలు కొద్దిగా ఎండబెట్టిన ఉసిరికాయలు, ఒక స్పూన్ నల్ల నువ్వులు, ఒక స్పూన్ టీ పౌడర్, కొద్దిగా బృంగరాజ్ ఆకులు, ఒక స్పూన్ కాళింజి విత్తనాలు

White Hair Remedy Naturally

పైన చెప్పిన పదార్థాలన్నీ పాన్ లో వేసుకొని…అందులో కొబ్బరి నూనె పోసుకోండి.

White Hair Home Remedy

ఈ కొబ్బరి నూనెను గోరువెచ్చగా కాచుకొని.. ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒక గ్లాస్ బాటల్లో పోసుకోండి

Hair Oil

ఇప్పుడు ఈ నూనెను మీరు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.

Hair Oil For White Hair

ఈ నూనె వారానికి కనీసం మూడుసార్లు పెట్టుకుంటూ వస్తే తెల్లజుట్టు నల్లగా మారుతుంది.

Hair Oil For Hair Growth

అంతేకాదు ఈ నూనె జుట్టు పెరుగుదలకు అలానే జుట్టు ఊడకుండా ఉండడానికి కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

