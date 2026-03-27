Soaked Fenugreek: మెంతులు నానబెట్టిన నీటితో షుగర్‌ కంట్రోల్‌లో ఉంటుందా?

Renuka Godugu
Mar 27,2026
నానబెట్టిన మెంతి నీళ్లు తీసుకోవటం మంచిదని ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచిస్తారు.

దీంతో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.

నానబెట్టిన మెంతి నీటిని ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ క్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది.

శరీరంలో చక్కర నియంత్రణకు నానబెట్టిన మెంతులను ఎంతగానో ఉపయోగకరం.

రాత్రి టేబుల్ స్పూన్ మెంతులను ఒక గ్లాసు నీటిలో నానబెట్టి ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవాలి.

అంతే కాదు బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా ఈ మెంతుల నీరు ఎంతో ఉపయోగకరం.

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

