Water Apple: ఈ హాట్ హాట్ సమ్మర్‌లో వాటర్ ఆపిల్స్ తింటే కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే!

Published by: Aruna Maharaju | May 20, 2026

వాటర్ ఆపిల్‌లో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ తగ్గుతుంది.

వేసవిలో వచ్చే నీరసం, అలసటను తగ్గించి శరీరానికి తేజస్సు ఇస్తుంది.

పోటాషియం ఉండటం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.

ఈ పండు శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందించి.. వేడి ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.

ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి.. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.

తక్కువ క్యాలరీలు ఉండటం వల్ల డైట్‌లో తీసుకుంటే బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది.

