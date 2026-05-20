Water Apple: ఈ హాట్ హాట్ సమ్మర్లో వాటర్ ఆపిల్స్ తింటే కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే!
వాటర్ ఆపిల్లో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ తగ్గుతుంది.
వేసవిలో వచ్చే నీరసం, అలసటను తగ్గించి శరీరానికి తేజస్సు ఇస్తుంది.
పోటాషియం ఉండటం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
ఈ పండు శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందించి.. వేడి ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి.. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది.
తక్కువ క్యాలరీలు ఉండటం వల్ల డైట్లో తీసుకుంటే బరువు నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది.
VIEW ALL
Read Next Story