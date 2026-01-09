Late Night Eating: రాత్రి ఆలస్యంగా తింటే షుగర్ వస్తుందా? డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే?

Harish Darla
Jan 09,2026
';


రాత్రివేళ ఆలస్యంగా తినడం వల్ల షుగర్ వచ్చే అవకాశం. డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులకే కాక ఎవరికైనా ప్రమాదకరమే.

 ';


పని ఒత్తిడి, మారుతున్న జీవనశైలి, మొబైల్ వాడకం వంటివి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి

 ';


రాత్రి భోజనం వల్ల షుగర్ లెవల్ పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ అందుకే షుగర్ తగ్గించే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం

 ';


రాత్రివేళ జీర్ణక్రియ మందగించడం వల్ల ఎక్కువగా ఆహారం తినడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ స్థాయి పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ

 ';


ఒకవేళ నిద్రకు ముందు తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మీ రక్తంలో షుగర్ లెవల్ పెరుగుతుంది

 ';


ఇది డయాబెటిస్ వాళ్లకే కాకుండా ఆరోగ్యవంతులకూ ప్రమాదకరమే అని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

 ';


సమయానికి తినడమే కాకుండా, రాత్రిపూట ఎక్కువగా తినకుండా తగినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి

 ';


నిద్రపోయే ముందు 2 లేదా 3 గంటల ముందు ఆహారం తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హాని కలగదు.

 ';

VIEW ALL

Watermelon Juice: పుచ్చకాయ రసంతో శరీరానికి ఇన్ని లాభాలా?

Kitchen Astro: రాత్రి ఈ పని చేస్తే కుటుంబంలో కలహాలు..!

Pineapple: పైనాపిల్ ఇలా తింటే.. ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు మాయం!

Cucumber: రోజు ఒక దోసకాయ తింటే శరీరంలో మ్యాజిక్ జరుగుతుంది!
Read Next Story