రాత్రివేళ ఆలస్యంగా తినడం వల్ల షుగర్ వచ్చే అవకాశం. డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులకే కాక ఎవరికైనా ప్రమాదకరమే.
పని ఒత్తిడి, మారుతున్న జీవనశైలి, మొబైల్ వాడకం వంటివి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి
రాత్రి భోజనం వల్ల షుగర్ లెవల్ పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ అందుకే షుగర్ తగ్గించే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం
రాత్రివేళ జీర్ణక్రియ మందగించడం వల్ల ఎక్కువగా ఆహారం తినడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ స్థాయి పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ
ఒకవేళ నిద్రకు ముందు తీపి పదార్థాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల మీ రక్తంలో షుగర్ లెవల్ పెరుగుతుంది
ఇది డయాబెటిస్ వాళ్లకే కాకుండా ఆరోగ్యవంతులకూ ప్రమాదకరమే అని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
సమయానికి తినడమే కాకుండా, రాత్రిపూట ఎక్కువగా తినకుండా తగినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి
నిద్రపోయే ముందు 2 లేదా 3 గంటల ముందు ఆహారం తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హాని కలగదు.