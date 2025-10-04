ఈ ఆహారం ఎంత తిన్నా అస్సలు బరువు పెరగరు..గ్యారెంటీ!

తక్కువ కేలరీలతో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కలిగిన కొన్ని ఆహారాల గురించి తెలుసుకుందాం

Harish Darla
Oct 04,2025
పెరుగు

గ్రీకు యోగర్ట్‌లో తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది

తెల్ల శనగలు

ప్రొటీన్స్ అధికంగా ఉండే తెల్ల శనగలు.. బరువు తగ్గేందుకు ఉపకరిస్తాయి

గుడ్డు

గుడ్డు ప్రొటీన్స్ కు మూల పోషకం. ఇది సమతుల్య ఆహారంగా పనిచేస్తుంది

చిక్కుడు

బీన్స్‌ ప్రొటీన్, ఫైబర్‌కు ఎక్కువ మూలం. బరువు తగ్గేందుకు ఎంతో సహకరిస్తుంది

చిరుధాన్యాలు

వీటిలో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కారణంగా ఎంత తిన్నా బరువు పెరగరు

కాటేజ్ చీజ్

కాటేజ్ చీజ్‌లో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్‌తో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి.

క్వినోవాలో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్.. తక్కువ కేలరీలు ఉన్న కారణంగా ఆకలి తగ్గిస్తుంది

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

