తక్కువ కేలరీలతో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కలిగిన కొన్ని ఆహారాల గురించి తెలుసుకుందాం
గ్రీకు యోగర్ట్లో తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కండరాల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది
ప్రొటీన్స్ అధికంగా ఉండే తెల్ల శనగలు.. బరువు తగ్గేందుకు ఉపకరిస్తాయి
గుడ్డు ప్రొటీన్స్ కు మూల పోషకం. ఇది సమతుల్య ఆహారంగా పనిచేస్తుంది
బీన్స్ ప్రొటీన్, ఫైబర్కు ఎక్కువ మూలం. బరువు తగ్గేందుకు ఎంతో సహకరిస్తుంది
వీటిలో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్ కారణంగా ఎంత తిన్నా బరువు పెరగరు
కాటేజ్ చీజ్లో ఎక్కువ ప్రొటీన్స్తో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి.
