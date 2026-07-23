గుండె ఆరోగ్యం నుండి మెరిసే చర్మం వరకు.. డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌తో ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌లో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇవి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడటమే కాకుండా ఆక్సిడేటివ్‌ స్ట్రెస్‌ నుండి రక్షణ ఇస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

అంతేకాకుండా, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల వల్ల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇది కణాలను ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ నుండి కాపాడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

అలాగే, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

బరువు నియంత్రణలో ఉండేవారు డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

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