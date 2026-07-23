డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.
ఇవి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడటమే కాకుండా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుండి రక్షణ ఇస్తాయి.
అంతేకాకుండా, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల వల్ల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.
ఇది కణాలను ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ నుండి కాపాడుతుంది.
అలాగే, డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
బరువు నియంత్రణలో ఉండేవారు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.