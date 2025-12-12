ప్రతిరోజూ రాత్రి పాలు తాగడం వల్ల మీరు బాగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఒత్తిడిని తగ్గించడమే కాకుండా..గోరు వెచ్చని పాలు తాగడం వల్ల మీ శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుంది
రాత్రిపూట పాలు తాగితే కడుపులో జీర్ణక్రియ మెరుగ్గా జరుగుతుంది
ఎముకలకు బలం..పాలలో కాల్షియం ఉండడం కారణంగా ఎముకలు, దంతాలు బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది
పాలలోని ప్రొటీన్ శరీరంలోని కండరాల పెరుగుదలకు సహకరిస్తుంది
పాలలో విటమిన్-బీ12, విటమిన్-డి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది
ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల కడుపు నిండుగా మారి రాత్రివేళ ఆకలిని తగ్గిస్తుంది