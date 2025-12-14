Magic Mix

కరివేపాకు.. కొబ్బరి నూనె మిశ్రమం తెల్లజుట్టును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Natural Dye

కొబ్బరి నూనెలో కరివేపాకు వేసి కొద్దిసేపు ఉడికించి ఆ తర్వాత ఆ నూనెను తలకు మసాజ్ చేస్తే..కరివేపాకు రంగు నేరుగా వెంట్రుకల్లోకి చేరుతుంది.

Root Strength

అంతేకాకుండా ఈ నూనె వల్ల వేర్లు బలపడటంతో కొత్త వెంట్రుకలు నల్లగా పెరుగుతాయి.

Shine Boost

జుట్టు మెరిసేలా, సిల్కీగా మారుతుంది.

Grey Control

వారానికి రెండు సార్లు వాడితే తెల్లజుట్టు పెరగడం తగ్గుతుంది.

Scalp Nourish

తల చర్మం పోషణ పొంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Fast Result

నెలరోజుల లోనే ఈ నూనెను మూడుసార్లు పెట్టుకుంటే.. తేడా బాగా తెలుస్తుంది..

