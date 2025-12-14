కరివేపాకు.. కొబ్బరి నూనె మిశ్రమం తెల్లజుట్టును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
కొబ్బరి నూనెలో కరివేపాకు వేసి కొద్దిసేపు ఉడికించి ఆ తర్వాత ఆ నూనెను తలకు మసాజ్ చేస్తే..కరివేపాకు రంగు నేరుగా వెంట్రుకల్లోకి చేరుతుంది.
అంతేకాకుండా ఈ నూనె వల్ల వేర్లు బలపడటంతో కొత్త వెంట్రుకలు నల్లగా పెరుగుతాయి.
జుట్టు మెరిసేలా, సిల్కీగా మారుతుంది.
వారానికి రెండు సార్లు వాడితే తెల్లజుట్టు పెరగడం తగ్గుతుంది.
తల చర్మం పోషణ పొంది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
నెలరోజుల లోనే ఈ నూనెను మూడుసార్లు పెట్టుకుంటే.. తేడా బాగా తెలుస్తుంది..