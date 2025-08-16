పండ్లు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.
వర్షాకాలంలో వ్యాధుల బారిన పడకుండా అవసరమయ్యే విటమిన్-సి పండ్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ పండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ సీజన్లో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు ఇది.
చెర్రీ పండ్లలో యాంటీ-ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి ఉంటాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
ఇందులో విటమిన్-ఎ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.
ఇందులో నీటిశాతం ఎక్కువ. పియర్స్లో విటమిన్-సితో పాటు పొటాషియం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతోంది.
దానిమ్మ పండులో విటమిన్-సి, ఫైబర్ అధికం. వానాకాలంతో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు.
