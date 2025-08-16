వర్షాకాలంలో ఈ పండ్లు తింటే వ్యాధులు మీ దరిచేరవు!

Harish Darla
Aug 16,2025
పండ్లు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.

వర్షాకాలంలో వ్యాధుల బారిన పడకుండా అవసరమయ్యే విటమిన్-సి పండ్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

నేరేడు పండ్లు

ఈ పండులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ సీజన్‌లో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు ఇది.

చెర్రీ

చెర్రీ పండ్లలో యాంటీ-ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి ఉంటాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

రేగు పండ్లు

ఇందులో విటమిన్-ఎ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. సీజనల్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

పియర్స్ లేదా బేరి పండు

ఇందులో నీటిశాతం ఎక్కువ. పియర్స్‌లో విటమిన్-సితో పాటు పొటాషియం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతోంది.

దానిమ్మ పండు

దానిమ్మ పండులో విటమిన్-సి, ఫైబర్ అధికం. వానాకాలంతో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదిక ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

