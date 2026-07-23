మాన్‌సూన్‌ రోగనివారిణి.. ఆలుబుఖారా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఆలుబుఖారాలో విటమిన్లు, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

అలాగే ఇందులో ఫైబర్ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఆలుబుఖారా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇది సీజనల్ పండు కాబట్టి మార్కెట్లో సులభంగా లభిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఆలుబుఖారా పులుపు, తీపి కలిసిన దీని రుచి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటానికి, జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

సీజనల్ జలుబు, దగ్గును తగ్గించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

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