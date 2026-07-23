ఆలుబుఖారాలో విటమిన్లు, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అలాగే ఇందులో ఫైబర్ కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది.
ఆలుబుఖారా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
ఇది సీజనల్ పండు కాబట్టి మార్కెట్లో సులభంగా లభిస్తుంది.
ఆలుబుఖారా పులుపు, తీపి కలిసిన దీని రుచి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటానికి, జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.
సీజనల్ జలుబు, దగ్గును తగ్గించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
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