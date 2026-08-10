Heart Attack Prevention: ఈ గింజలు తింటే గుండెపోటుకు అడ్డుకట్ట వేయోచ్చా?

మండిపోతున్న ఎండలకి కర్బూజ పండు లేదా జ్యూస్ తాగడం వల్ల ఎంతో ప్రయోజనరంగా మారింది.
కర్బూజ కాయ తిన్న తర్వాత చాలా మంది అందులోని గింజల్ని పారేస్తారు. కానీ, అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
ఈ గింజల్లో పీచుపదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
వీటిలో ఉంటే కొవ్వులు, పీచు పదార్థం, విటమిన్-ఏ,సి, ఈ పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఈ గింజల్లో ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటడం..కాల్షియం దంతాలను, ఎముకలను ధృఢంగా మారుస్తాయి.
కర్బూజ గింజల్లో ఓమేగా-3, ఓమేగా-6 సమృద్ధిగా ఉండి గుండె జబ్బులను తగ్గిస్తాయి.
ఈ గింజలు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తాయి.
ఈ గింజల్లో కేలరీలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తాయి.
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