ఉల్లిపాయ జ్యూస్ తాగుతారా? దీని రసం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?
ఉల్లిపాయల రసం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను నయం చేస్తుంది
ఉల్లిపాయల్లో క్వెర్సెటిన్, సల్ఫర్.. శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించేందుకు సహాయపడుతుంది
ఉల్లిరసం రక్తనాళాలను శాంత పరచడం ద్వారా రక్తపోటును నియంత్రించవచ్చు. బీపీ తగ్గుతుంది
ఇందులో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తితో పాటు చిన్న చిన్న గాయాలు మానేలా చేస్తుంది
ఉల్లిపాయలోని క్రోమియం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది
ఇది అజీర్ణం లేదా మలబద్ధకానికి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని ఫైబర్, ప్రీబయోటిక్స్, పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
ఉల్లిరసంలోని యాంటీఆక్సిడెంట్స్ కాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తాయి
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.