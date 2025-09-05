ఉల్లిపాయతో గుండెకాయ భద్రం.. ఉల్లి ఆరోగ్య రహాస్యాలు తెలుసా?
కూరగాయలు అనేవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంటుంది. వాటిలో పచ్చి ఉల్లిపాయ తింటే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.ఉల్లిపాయ ఘాటు కూరగాయలు అనేవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంటుంది. వాటిలో పచ్చి ఉల్లిపాయ తింటే ఎన్నో ఆరోగ్య
మాంసాహారం తినే సమయంలో పచ్చి ఉల్లిపాయలు తింటుంటారు. మరికొందరు సలాడ్లో ఉల్లిపాయను భాగం చేసుకుంటారు. ఏదో ఒకరకంగా పచ్చి ఉల్లిపాయ తింటే చాలా మంచిది.
పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉల్లిపాయలు తినడంతో శరీరానికి తగినంత విటమిన్ సీ, విటమిన్ బీ6 లభిస్తాయి.
పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడంతో శరీరానికి పొటాషియం, మాంగనీస్, రాగి, భాస్వరం వంటి ఖనిజాలు లభిస్తాయి. ఇవి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
రోజూ పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడంతో శరీరానికి తగినంత ఫైబర్ లభిస్తుంది. ప్రతిరోజూ వీటిని తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
ఉల్లిపాయలో క్వెర్సెటిన్, ఫ్లేవనాయిడ్లు, సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.