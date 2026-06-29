Peanut Jaggery Benefits: వేరుశనగలు, బెల్లం కలిపి తింటే ఏ మందు అవసరం లేదు!

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

వేరుశనగ, బెల్లం కలిపి తినడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి ఇవ్వడంతో పాటు విటమిన్లు, పోషకాలు ఇస్తాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

ఈ రెండింటిని కలిపి తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

ప్రోటీన్, పాస్ఫరస్, థయామిన్ వంటి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

వేరుశనగలో మంచి కొవ్వుల కారణంగా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

గుడ్లు, మాంసంతో పోలిస్తే వేరుశనగ, బెల్లంతో ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా లభిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

పిల్లలు, పెద్దలతో పాటు పాలిచ్చే తల్లులకు ఈ కాంబో ఎంతో ప్రయోజనం, రోగనిరోధక శక్తి పెంచుతుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి.

Published by: Harish Darla | Jun 29, 2026

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