Peanut Jaggery Benefits: వేరుశనగలు, బెల్లం కలిపి తింటే ఏ మందు అవసరం లేదు!

వేరుశనగ, బెల్లం కలిపి తినడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి ఇవ్వడంతో పాటు విటమిన్లు, పోషకాలు ఇస్తాయి.
ఈ రెండింటిని కలిపి తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రోటీన్, పాస్ఫరస్, థయామిన్ వంటి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి.
వేరుశనగలో మంచి కొవ్వుల కారణంగా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
గుడ్లు, మాంసంతో పోలిస్తే వేరుశనగ, బెల్లంతో ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా లభిస్తుంది.
పిల్లలు, పెద్దలతో పాటు పాలిచ్చే తల్లులకు ఈ కాంబో ఎంతో ప్రయోజనం, రోగనిరోధక శక్తి పెంచుతుంది.
గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి.