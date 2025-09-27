అమ్మాయిల పిక్కలు గట్టిగా ఉండాలంటే ఇదొక్కటే దారి!

స్క్వాటింగ్ మీ పిక్క కండరాలను బలోపేతం చేస్తాయి

Harish Darla
Sep 27,2025
';


అమ్మాయిల తుంటి కండరాలు బలోపేతం చేయడానికి 6 వ్యాయామాలు తప్పనిసరి

 ';

పెల్విక్ స్ట్రెచ్

తుంటి కండరాలను సాగదీయడం వల్ల వాటిలో బాలెన్సింగ్ పెరుగుతుంది

 ';

బ్రిడ్జ్ పోజ్

శరీరాన్ని విల్లులా వంచడాన్ని బ్రిడ్జ్ పోజ్ అంటారు. పిక్కలు గట్టిగా మారతాయి

 ';

వాకింగ్

ప్రతిరోజూ వాకింగ్ వల్ల కాలి కండరాలను ధృఢంగా మారుతాయి

 ';

కెగెల్

ఈ వ్యాయామాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేస్తే నడుము కింది భాగం కండరాలు మెరుగవుతాయి

 ';

లంగ్స్

క్రమం తప్పకుండా శ్వాసతో ప్రాణాయామం చేయడం మంచిది

 ';

గమనిక

పై సమచారం నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

