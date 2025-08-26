Road Side Dosa Chutney

మనం బయట తినే చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే ఆ రుచి రావడానికి వాళ్ళు ఆ చట్నీ ని ఎలా చేస్తారంటే..

Vishnupriya
Aug 26,2025
Required Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు: వేరుశనగ పప్పులు: ఒక కప్పు, ఎండు మిరపకాయలు: 4, వెల్లుల్లి రెబ్బలు: మూడు, కొద్దిగా చింతపండు

Preperation Method

తయారీ విధానం ముందుగా వేరుశనగ పప్పులు, ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు... బాగా వేయించుకోవాలి.

Add Coriander

ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కలిపి మిక్సీ వేయాలి.. కావాలి అంటే దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు.

Best Tip For Taste

ఇప్పుడు మల్ల పాన్ లో నూనె పోసి అందులో కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు, కరివేపాకు,‌ఆవాలు వేసుకొని వేయించి.. బాగా వేగిన తర్వాత.. చట్నీ ని ఇందులో పోసుకోవాలి.

Add Water

చట్నీ మీకు కావలసినంత జారుగా చేసుకుంటే ఇడ్లీలోకి రోడ్ సైడ్ చట్నీ లాగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది

Road Side Chutney Secret Ingredient

అంతేకాకుండా రోడ్ సైడ్ వాళ్ళు చాలా మంది తినేసనగా పప్పులు కూడా వేస్తారు. దీనివల్ల కూడా రుచి బాగా వస్తుంది.

