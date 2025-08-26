మనం బయట తినే చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే ఆ రుచి రావడానికి వాళ్ళు ఆ చట్నీ ని ఎలా చేస్తారంటే..
కావలసిన పదార్థాలు: వేరుశనగ పప్పులు: ఒక కప్పు, ఎండు మిరపకాయలు: 4, వెల్లుల్లి రెబ్బలు: మూడు, కొద్దిగా చింతపండు
తయారీ విధానం ముందుగా వేరుశనగ పప్పులు, ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు... బాగా వేయించుకోవాలి.
ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కలిపి మిక్సీ వేయాలి.. కావాలి అంటే దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు మల్ల పాన్ లో నూనె పోసి అందులో కొద్దిగా ఉద్దిపప్పు, కరివేపాకు,ఆవాలు వేసుకొని వేయించి.. బాగా వేగిన తర్వాత.. చట్నీ ని ఇందులో పోసుకోవాలి.
చట్నీ మీకు కావలసినంత జారుగా చేసుకుంటే ఇడ్లీలోకి రోడ్ సైడ్ చట్నీ లాగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది
అంతేకాకుండా రోడ్ సైడ్ వాళ్ళు చాలా మంది తినేసనగా పప్పులు కూడా వేస్తారు. దీనివల్ల కూడా రుచి బాగా వస్తుంది.