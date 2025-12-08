కిడ్నీల ఆరోగ్యంగా బాగుండాలంటే ఈ వైద్యుల చిట్కా తెలుసుకోండి
దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం సమస్యలు అయిన బీపీ, షుగర్ ఎప్పుడూ అదుపులో ఉండాలి
మీరు తీసుకునే ఫుడ్లో ఎక్కువ ఉప్పు లేకుండా చూడాలి
ఫ్రై చేసిన ఆహారాలు కూడా అతిగా తినకూడదు
ప్రతిరోజూ రెండు లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి.
అంతేకాదు మద్యపానం, ధూమపానానికి కూడా దూరంగా ఉండాలి
తరచూ వ్యాయామం చేస్తూ ఉండాలి
కిడ్నీలకు ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)