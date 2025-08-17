మెరిసే గులాబీ ముఖం కావాలంటే ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవాలి.
మీ ముఖం గులాబీ కలర్లో మారాలంటే ముఖానికి బీట్రూట్ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవాలి.
ముఖానికి బీట్రూట్, తేనె కలిపి మాస్క్ అద్భుతమైన మెరుపు వస్తుంది.
శనగపిండి ఫేస్ మాస్క్ ముఖానికి అప్లై చేయడం చర్మంపై మృత కణాలు పోతాయి.
దోసకాయ, కలబంద మాస్క్ ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల మెరిసే చర్మాన్ని పొందవచ్చు.
మీ ముఖానికి గ్రీన్ టీ, తేనె కలిపి మాస్క్ వేసుకోవచ్చు.
రోజ్ వాటర్, గంధపు చెక్కతో కలిపి ఉన్న మిశ్రమాన్ని ముఖానికి అప్లే చేయడం వల్ల ముఖంపై పింక్ షేడ్ వస్తుంది.
