మీకు నిద్ర పట్టడం లేదా? అయితే ఈ పరిష్కారం మీకోసమే!
ప్రతిరోజూ మీ శరీరానికి ఓ సమయాన్ని అలవాటు చేయండి. నిద్ర లేపినపుడు. తగినంత నిద్ర పోవాల్సిందే
పడుకునే గంట ముందు మొబైల్ లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ చూడండి ఆపేయండి.
నిద్రకు ముందు వెచ్చని పాలు తాగితే విపరీతమైన నిద్ర వస్తుంది.
4-7-8 శ్వాస పద్ధతిని అలవేటు చేసుకోండి. 4 సెకన్లు గాలి పీల్చి..7 సెకన్లు ఆపేసి..10 సెకన్లు గాలి వదిలేయాలి.
చల్లగా చీకటైన గదిని సిద్ధం చేసుకోండి.. నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి..
పడుకునే ముందు డైరీ రాసుకోండి. పగటి పూట వాకింగ్ లేదా యోగ చేయడం వల్ల నాణ్యమైన నిద్ర వస్తుంది.