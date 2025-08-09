Sleeping Tips

మీకు నిద్ర పట్టడం లేదా? అయితే ఈ పరిష్కారం మీకోసమే!

Harish Darla
Aug 09,2025
ప్రతిరోజూ మీ శరీరానికి ఓ సమయాన్ని అలవాటు చేయండి. నిద్ర లేపినపుడు. తగినంత నిద్ర పోవాల్సిందే

పడుకునే గంట ముందు మొబైల్ లేదా స్మార్ట్ ఫోన్ చూడండి ఆపేయండి.

నిద్రకు ముందు వెచ్చని పాలు తాగితే విపరీతమైన నిద్ర వస్తుంది.

4-7-8 శ్వాస పద్ధతిని అలవేటు చేసుకోండి. 4 సెకన్లు గాలి పీల్చి..7 సెకన్లు ఆపేసి..10 సెకన్లు గాలి వదిలేయాలి.

చల్లగా చీకటైన గదిని సిద్ధం చేసుకోండి.. నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి..

పడుకునే ముందు డైరీ రాసుకోండి. పగటి పూట వాకింగ్ లేదా యోగ చేయడం వల్ల నాణ్యమైన నిద్ర వస్తుంది.

