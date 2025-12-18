మీరు తీపిపదార్థాలు ఎక్కువగా తింటున్నారా? వెంటనే ఆపేయండి అలా చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది
చక్కెర శరీరానికి హనికరం. ఇది శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది
చక్కెర గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడం సహా అనేక గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తుంది
ప్రీడయాబెటిస్ వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది
మీరు చక్కెర వినియోగం తగ్గిస్తే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం తగ్గుతుంది.
చక్కెర వాడకం ప్రారంభ దశలోనే తగ్గిస్తే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది
శరీరానికి వ్యాయామం, ఆహార నియంత్రణ చాలా అవసరం. చక్కెర వాడకం తగ్గించడం వల్ల ప్రాణాలను సగం కాపాడుకోవచ్చు.