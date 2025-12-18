Sugar Cause Cancer: చక్కెర ఎక్కువగా తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందా?

Harish Darla
Dec 18,2025
';


మీరు తీపిపదార్థాలు ఎక్కువగా తింటున్నారా? వెంటనే ఆపేయండి అలా చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది

 ';


చక్కెర శరీరానికి హనికరం. ఇది శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది

 ';


చక్కెర గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడం సహా అనేక గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తుంది

 ';


ప్రీడయాబెటిస్ వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది

 ';


మీరు చక్కెర వినియోగం తగ్గిస్తే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం తగ్గుతుంది.

 ';


చక్కెర వాడకం ప్రారంభ దశలోనే తగ్గిస్తే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది

 ';


శరీరానికి వ్యాయామం, ఆహార నియంత్రణ చాలా అవసరం. చక్కెర వాడకం తగ్గించడం వల్ల ప్రాణాలను సగం కాపాడుకోవచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Sreeleela: భువి నుంచి దిగివచ్చిన దేవకన్యలా మెరిసిపోతున్న శ్రీలీల

Best Tourist Place: ఈ హిల్ స్టేషన్ భూతల స్వర్గమే.. తప్పకుండా చూడండి..!

Winter Coconut Water: చలికాలంలో కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా

Dandruff: రూ.5 నిమ్మకాయతో చుండ్రు మాయం.. రమ్మన్న రాదు!
Read Next Story