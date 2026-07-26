Sugar Cause Cancer: రోజూ పంచదార తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందా?

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

మీరు తీపిపదార్థాలు ఎక్కువగా తింటున్నారా? వెంటనే ఆపేయండి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

చక్కెర శరీరానికి హనికరం. ఇది శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

చక్కెర గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడం సహా అనేక గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

ప్రీడయాబెటిస్ వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

మీరు చక్కెర వినియోగం తగ్గిస్తే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం తగ్గుతుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

చక్కెర వాడకం ప్రారంభ దశలోనే తగ్గిస్తే ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం సాధ్యమవుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

శరీరానికి వ్యాయామం, ఆహార నియంత్రణ చాలా అవసరం

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

చక్కెర వాడకం తగ్గించడం వల్ల ప్రాణాలను సగం కాపాడుకోవచ్చు.

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

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