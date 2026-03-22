ఆదివారం కదా అని చికెన్ అతిగా తింటున్నారా?
అధిక ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియకు శక్తి ఎక్కువ వేడి పెరుగుతుంది.
చికెన్ తినడం వల్ల తలనొప్పి, కళ్ల మంటలు వస్తాయి.
వారంలో రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువగా తింటే కండరాల నొప్పులు, అతిగా చెమటలు, డిహైడ్రేషన్ గురవుతారు
ఎండ వేళ వారంలో రెండు కంటే ఎక్కువ సార్లు చికెన్ తింటే అజీర్తి చేస్తుంది.
వారానికి ఒకసారి తింటే పర్వాలేదు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువ తినకుండా ఉండండి.
లేకపోతే బరువు కూడా పెరుగుతారని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)