Chicken: ఆదివారం కదా అని చికెన్‌ తినేస్తున్నారా? ఈ ఎండకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Renuka Godugu
Mar 22,2026
';


ఆదివారం కదా అని చికెన్ అతిగా తింటున్నారా?

 ';


అధిక ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియకు శక్తి ఎక్కువ వేడి పెరుగుతుంది.

';


చికెన్ తినడం వల్ల తలనొప్పి, కళ్ల మంటలు వస్తాయి.

';


వారంలో రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువగా తింటే కండరాల నొప్పులు, అతిగా చెమటలు, డిహైడ్రేషన్ గురవుతారు

';


ఎండ వేళ వారంలో రెండు కంటే ఎక్కువ సార్లు చికెన్ తింటే అజీర్తి చేస్తుంది.

';


వారానికి ఒకసారి తింటే పర్వాలేదు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువ తినకుండా ఉండండి.

';


లేకపోతే బరువు కూడా పెరుగుతారని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

 ';


(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)

';

VIEW ALL

Read Next Story