చిలకడదుంప తింటే మగాళ్లు పడకగదిలో రెచ్చిపోతారు?

చిలకడదుంప తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. వీటిని చైనాలో ఎక్కువగా తింటారు. ఇది పిల్లలు పుట్టేందుకు ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తుందని అక్కడివారి నమ్మకం.

Harish Darla
Oct 11,2025
జీర్ణక్రియ

అధిక ఫైబర్ కారణంగా చిలకడదుంప తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగవ్వడం సహా మలబద్ధకం తగ్గిపోతుంది

రక్తపోటు

ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది

బరువు తగ్గుతారు

వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల అధిక బరువు సమస్య ఉండదు

డయాబెటిస్

చిలకడదుంప వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల్లో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది

గుండె ఆరోగ్యం

ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి గుండె జబ్బులను దూరం చేస్తుంది

చర్మ సంరక్షణ

వీటిలో విటమిన్-ఏ కారణంగా చర్మంపై ముడతలు తగ్గి వృద్ధాప్య సంకేతాలు తగ్గుతాయి.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

