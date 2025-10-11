చిలకడదుంప తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. వీటిని చైనాలో ఎక్కువగా తింటారు. ఇది పిల్లలు పుట్టేందుకు ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తుందని అక్కడివారి నమ్మకం.
అధిక ఫైబర్ కారణంగా చిలకడదుంప తింటే జీర్ణక్రియ మెరుగవ్వడం సహా మలబద్ధకం తగ్గిపోతుంది
ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది
వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల అధిక బరువు సమస్య ఉండదు
చిలకడదుంప వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల్లో షుగర్ లెవల్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది
ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె జబ్బులను దూరం చేస్తుంది
వీటిలో విటమిన్-ఏ కారణంగా చర్మంపై ముడతలు తగ్గి వృద్ధాప్య సంకేతాలు తగ్గుతాయి.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.