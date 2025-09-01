ఎగ్ దోసలకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా.. కోడిగుడ్డులో మనం వేసే ఎర్రగడ్డ కారం చాలా ముఖ్యం..
ముందుగా రెండు ఎర్రగడ్డలు, రెండు టమోటాలు, 4 ఎండుమిర్చి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
తర్వాత బాణీలో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని.. ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకుతో పాటు.. మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కూడా పోసుకోవాలి.
ఇప్పుడు అందులో చిటికెడు పసుపు వేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
కోడిగుడ్డు పగలకొట్టుకొని.. అందులో ఈ కారం ఒక స్పూన్ వేసుకుని బాగా కలుపుకొని.. దోస పైన పోసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన.. టేస్టీ ఎగ్ దోస రెడీ.
అంతేకాదు ఎర్రగడ్డ కారంని ఇడ్లీ, దోశల పక్కన సైడ్ డిష్ గా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది..
ముఖ్యంగా పల్లీ చట్నీ కన్నా ఈ కారంలో.. కొలెస్ట్రాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.