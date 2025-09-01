Egg Karam Recipe

ఎగ్ దోసలకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా.. కోడిగుడ్డులో మనం వేసే ఎర్రగడ్డ కారం చాలా ముఖ్యం..

Vishnupriya
Sep 01,2025
';

Egg Dosa Erragadda Karam

ముందుగా రెండు ఎర్రగడ్డలు, రెండు టమోటాలు, 4 ఎండుమిర్చి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.

';

Egg Dosa Onion Karam

తర్వాత బాణీలో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని.. ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకుతో పాటు.. మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కూడా పోసుకోవాలి.

';

Onion Karan

ఇప్పుడు అందులో చిటికెడు పసుపు వేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.

 ';

Tasty Egg Dosa Secret

కోడిగుడ్డు పగలకొట్టుకొని.. అందులో ఈ కారం ఒక స్పూన్ వేసుకుని బాగా కలుపుకొని.. దోస పైన పోసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన.. టేస్టీ ఎగ్ దోస రెడీ.

 ';

Tasty Egg Dosa Karam

అంతేకాదు ఎర్రగడ్డ కారంని ఇడ్లీ, దోశల పక్కన సైడ్ డిష్ గా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది..

 ';

Tasty Egg Dosa Recipe

ముఖ్యంగా పల్లీ చట్నీ కన్నా ఈ కారంలో.. కొలెస్ట్రాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

 ';

