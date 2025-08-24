టిఫిన్ లోకి ఎంతో రుచిగా నోరూరించే.. టమాటా చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం
కావాల్సిన పదార్థాలు: అర కేజీ టమాటా పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ /2 స్పూన్ ఆవాలు 1/4 స్పూన్ జీలకర్ర 2 రెమ్మల కరివేపాకు 2 ఎండు మిర్చి 1 స్పూన్ కారంపావు 1/4 స్పూన్ పసుపు 3 స్పూన్ల ఆయిల్ 1 1/4 స్పూన్ జీరా పొడి 1/4 స్పూన్ ధనియాల పొడి
ముందుగా ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు టమాటాలను బాగా ఉడికించి.. పైన ఉండే తోలు తీసేయండి.
ఆ తరువాత ఈ టమాటాలను.. మిక్సీలో వేసి ప్యూరీ లాగా చేసిపెట్టుకుంది.
పాన్లో నూనె పోసి.. ఆవాలు, ఉల్లిపాయలు వేసి.. ఉల్లిపాయ గోలోడెన్ బ్రౌన్ రంగులోకి మారే వరకు వేయించండి. ఆ తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ వేసి..10 నిమిషాలు ఉడికించండి.
ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, కారం, పసుపు, జీరా, ఉప్పు వేసి… మిక్స్ చేయండి.
అంతే ఎంతో రుచికరమైన టమాటా చట్నీ రెడీ. ఈ చట్నీ తో ఇడ్లీ, దోశలు తింటే అదిరిపోద్ది.