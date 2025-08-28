ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మీరు కూడా క్యూట్.. స్వీట్గా కనిపిస్తారు
అనారోగ్యకరమైన ఆహారం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, నిద్ర లేమి, మానసిక శారీరక ఒత్తిడి, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు అధిక బరువుకు దారి తీస్తాయి. వీటిని తొలగించుకుంటే అధిక బరువు సమస్య రాదు
మన బరువును నియంత్రణలో ఉంచితే ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మంచి ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర, ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటే బరువు నియంత్రణ సాధ్యం.
రోజు పరగడుపున వేడి నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే చాలా ప్రభావం ఉంటుంది. అధిక బరువు సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
కొవ్వు అధిక శాతం పాల పదార్థాలలో ఉంటుంది. శరీర కొవ్వును తగ్గించడానికి సాధ్యమైనంత వరకు పాల ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండాలి.
అనారోగ్యానికి ప్రధాన కారణం జంక్ఫుడ్. బరువు పెరగడానికి.. శరీర కొవ్వు పెంచే కారకం జంక్ఫుడ్. వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
అధిక బరువుతో బాధపడేవారు శారీరక శ్రమ చేయాల్సి ఉంది. అధిక బరువు తగ్గాలంటే రోజూ వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి.
తీసుకునే ఆహారం ఆరోగ్యాన్ని పెంచేదిగా ఉండాలి కానీ అనారోగ్యానికి కారణం కాకూడదు. బరువు తగ్గడానికి.. కొవ్వు తగ్గించడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి.