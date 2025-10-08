పైనాపిల్లో ఉండే ఎంజైమ్స్ జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. ఇది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా సహాయం చేస్తుంది.
పైనాపిల్ తినడం వల్ల పొట్ట వద్ద పేరుకునే కొవ్వు క్రమంగా కరుగుతుంది. ఇది సహజమైన ఫ్యాట్ బర్నర్ లా పనిచేస్తుంది.
ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించదు. ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
పైనాపిల్ శరీరంలో మెటాబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. దీనివల్ల కేలరీలు వేగంగా కరుగుతాయి
మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం టైమ్లో పైనాపిల్ తింటే ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్గా పనిచేస్తుంది. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
పైనాపిల్లో విటమిన్ C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
రోజుకు పరిమిత మోతాదులో పైనాపిల్ తింటే పొట్ట కొవ్వు తగ్గడమే కాకుండా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.