Throat Pain: గొంతు నొప్పికి 5 ఇంటి చిట్కాలు..!

Renuka Godugu
Apr 12,2026
గొంతు నొప్పి ఎక్కువ అయినప్పుడు మెడికల్ ట్రీట్‌మెంట్ తప్పనిసరి.

ఇంట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఐదు చిట్కాలు ఉన్నాయి వాటితో గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

గోరు వెచ్చని నీటితో ఉప్పు, వేసి నోరు పుక్కిలించండి. దీని వల్ల బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది.

గోరువెచ్చని నీళ్ళు, తేనే కలిపిన నీరు తీసుకోవాలి. దీన్ని మంచి హెర్బల్‌ టీగా కూడా పరిగణిస్తారు.

గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు అల్లం టీ తయారు చేసుకోండి ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి

నొప్పిసమస్య ఉన్నప్పుడు స్టీమ్ కూడా పట్టుకోండి. తద్వారా మాయిశ్చర్ గా గొంతు ఉంటుంది

రాత్రి పడుకునే ముందు పసుపు పాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా ఉంటారు

VIEW ALL

Read Next Story