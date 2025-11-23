ప్రతిరోజూ టమాటాలు తింటే ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసా?

Harish Darla
Nov 23,2025
';


టమాటాలు ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి

 ';


టమాటాలు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి

 ';


ఈ కూరగాయలో విటమిన్-సి, ఎ,ఫోలేట్ ఉంటాయి

 ';


టమాటాలలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది

 ';


టమాటాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

 ';


టమాటాలు తినడం వల్ల రక్తపోటు (బీపీ) తగ్గుతుంది

 ';


ఇవి తినడం వల్ల ఎముకలు ధృఢంగా మారుతాయి

 ';


టమాటాల్లో విటమిన్-కే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది

 ';

VIEW ALL

Anil Ravipudi Top Movies: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

Nayanthara Top 10 Movies: నయనతార సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

30 రోజులు నాన్‌స్టాప్‌గా బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?

Shiva Puja: మార్గశిర మాసం.. శివుడ్ని ఇలా పూజించుకుంటే గొప్ప శుభయోగాలు..
Read Next Story