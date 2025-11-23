టమాటాలు ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి
టమాటాలు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి
ఈ కూరగాయలో విటమిన్-సి, ఎ,ఫోలేట్ ఉంటాయి
టమాటాలలో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది
టమాటాలు ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది
టమాటాలు తినడం వల్ల రక్తపోటు (బీపీ) తగ్గుతుంది
ఇవి తినడం వల్ల ఎముకలు ధృఢంగా మారుతాయి
టమాటాల్లో విటమిన్-కే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
Anil Ravipudi Top Movies: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..