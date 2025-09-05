అధిక బరువు అనేక రోగాలకు కారణం కావొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి
ఇందులో చెప్పిన టిఫిన్స్ మీ బరువును తగ్గిస్తాయి.
మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇవి ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ గా తినడం వల్ల బరువు నియంత్రించుకోవచ్చు
గుమ్మడి రసం ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల బరువు కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బాడీని డిటాక్స్ చేస్తుంది.
అల్పహారంలో పోహా తినడం వల్ల కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల బరువు తగ్గొచ్చు. ఇవి తింటే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
ఉదయాన్నే వెజిటెబుల్ సలాడ్ తినడం వల్ల ఆకలి వేయదు. శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందిస్తుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.