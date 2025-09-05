పొద్దున్నే ఇవి ఎంత తిన్నా అస్సలు బరువు పెరగరు!

Harish Darla
Sep 05,2025
';

ఉబకాయం

అధిక బరువు అనేక రోగాలకు కారణం కావొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి

 ';

బరువు తగ్గేందుకు టిఫిన్స్

ఇందులో చెప్పిన టిఫిన్స్ మీ బరువును తగ్గిస్తాయి.

 ';

మొలకలు

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇవి ఉదయాన్నే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ గా తినడం వల్ల బరువు నియంత్రించుకోవచ్చు

 ';

గుమ్మడికాయ రసం

గుమ్మడి రసం ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల బరువు కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బాడీని డిటాక్స్ చేస్తుంది.

 ';

పోహ

అల్పహారంలో పోహా తినడం వల్ల కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

 ';

డ్రై ఫ్రూట్స్

డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల బరువు తగ్గొచ్చు. ఇవి తింటే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.

 ';

వెజిటెబుల్ సలాడ్

ఉదయాన్నే వెజిటెబుల్ సలాడ్ తినడం వల్ల ఆకలి వేయదు. శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందిస్తుంది.

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Ajwain Water: వాము వాటర్‌తో బోలెడు లాభాలు.. ఇలా తాగితే కొలెస్ట్రాల్‌కి చెక్‌..

Ginger Water: ఉదయాన్నే ఈ నీరు తాగితే.. పొట్ట ఉబ్బరం, గ్యాస్టిక్ సమస్యలకు చెక్..

Eggs: ప్రతిరోజూ 2 గుడ్లు తింటే 10 ప్రయోజనాలు తెలుసా?

Green peas: పచ్చి బఠాణిలో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
Read Next Story