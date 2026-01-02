డ్రాగెన్ ఫ్రూట్ స్మూతీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది
టమాటో బాసిల్ సూప్..శరీరంలో కొవ్వును తగ్గించేందుకు సహకరిస్తుంది
క్రీమీ పాలకూర సూప్..ఫైబర్ అధికంగా కొవ్వు తగ్గించేందుకు సహయపడుతుంది
చికెన్ సూప్..కేలరీలు తక్కువగా ఉండి, ఎక్కువసేపు కడుపునిండిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది
ఆపిల్ సాస్..కేక్లు, మఫిన్లులో తినడం వల్ల కేలరీలు తక్కువగా లభిస్తాయి
ధాయ్ కొకోనట్ సూప్..బరువు తగ్గడం సహా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతోంది
యోగార్ట్ సూప్.. విటమిన్-బి, డీ, కాల్షియం వంటివి పోషకాలతో బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది
చియా పుడ్డింగ్..పండ్లు, కొబ్బరిపాలతో కలిపిన చియా పుడ్డింగ్ ఒక రుచికరమైన డైట్ పుడ్డింగ్
పుట్టగొడుగుల సూప్..పుట్టగొడుగుల సూప్ మిమ్మల్ని కడుపు నిండుగా ఆకలి లేకుండా చేస్తుంది.