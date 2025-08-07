మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఉండడం వల్ల మీ కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీంతో తిండి తగ్గుతుంది.
వీటిలో అధికంగా ఫైబర్ ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగిపోతుంది.
మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో విటమిన్-ఏ సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల కళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
మొలకెత్తిన గింజలు తినడం వల్ల గ్యాస్, అజీర్తి, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది.
మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో విటమిన్-సి వల్ల తెల్లరక్తకణాలు పెరిగి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
వీటిని తింటే సోమరితనం పోయి ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా ఈ విధంగా పేర్కొన్నాము. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
Best Govt Apps: మీ ఫోన్లోనే ప్రభుత్వ కార్యాలయం .. ఇప్పుడు పని కావాలంటే అపాయింట్మెంట్ కాదు.. ఈ యాప్స్ చాలు..!