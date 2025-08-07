మొలకెత్తిన విత్తానాలు రోజూ తింటే వ్యాధులు దరిచేరవు!

Harish Darla
Aug 07,2025
అధిక బరువు తగ్గుదల

మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో ఫైబర్, ప్రొటీన్ ఉండడం వల్ల మీ కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీంతో తిండి తగ్గుతుంది.

జీర్ణక్రియ

వీటిలో అధికంగా ఫైబర్ ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగిపోతుంది.

కళ్లకు మేలు

మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో విటమిన్-ఏ సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల కళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.

మొలకెత్తిన గింజలు తినడం వల్ల గ్యాస్, అజీర్తి, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది.

రోగనిరోధక శక్తి

మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో విటమిన్-సి వల్ల తెల్లరక్తకణాలు పెరిగి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

శరీరానికి శక్తి

వీటిని తింటే సోమరితనం పోయి ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

గమనిక

కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా ఈ విధంగా పేర్కొన్నాము. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

