Daily Fruits: రోజు పండ్లు తింటే ఆరోగ్యకరమా? వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు?

Renuka Godugu
Mar 28,2026
ఎప్పటినుంచో ప్రతిరోజూ ఒక యాపిల్ తినాలి అని మనం వినే ఉంటాం.

కేవలం ఒక రకమైన పండు కాదు రెండు మూడు రకాల పండ్లు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోనే పీచు పదార్థం కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది.

కొన్ని రకాల పండ్లలో పొటాషియం ఉంటుంది. తద్వారా మీ రక్తపోటు కూడా అదుపులో ఉంటుంది.

ఇక పండ్లలో ఉండే సహజమైన చక్కర మీకు తీపి తినాలనే కోరికను తగ్గిస్తుంది.

తద్వారా మీరు షుగర్ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉంటారు.

పండ్లు తిననివారిలో గుండె జబ్బుల ప్రమాదాలు ఎక్కువ.

అంతే కాదు ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వస్తాయి.

ప్రతి రోజు ఒక రెండు రకాల పండ్లను తినమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

