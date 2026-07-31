Tomato: రోజూ టమోటా తింటే శరీరంలో జరిగే మార్పులు తెలుసా..?
Good for Heart టమోటాలోని లైకోపీన్ గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడవచ్చు.
Supports Skin Health యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఉపయోగపడతాయి.
Low in Calories టమోటాలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణ డైట్లో భాగంగా తీసుకోవచ్చు.
Improves Digestion టమోటాలో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.
Eat in Moderation అమ్లత్వం లేదా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే.
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