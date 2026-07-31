Tomato: రోజూ టమోటా తింటే శరీరంలో జరిగే మార్పులు తెలుసా..?

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Good for Heart టమోటాలోని లైకోపీన్ గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Supports Skin Health యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Low in Calories టమోటాలో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణ డైట్‌లో భాగంగా తీసుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Improves Digestion టమోటాలో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Eat in Moderation అమ్లత్వం లేదా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

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