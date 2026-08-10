కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడుతున్నాయా? అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

తరచూ కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పట్టడానికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

ఒకే చోట ఎక్కువ సమయం పాటు కూర్చోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

మెదడుపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడినప్పుడు, అది కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడటం వంటి సంకేతాల ద్వారా బయటపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

విటమిన్ బి12, బి6, మెగ్నీషియం లోపం వల్ల కూడా కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

మెడ, నడుము లేదా వెన్నుపూసల మధ్య నరాలు నొక్కుకుపోవడం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

పోషకాహారం తీసుకోవడం, తగినంత నీరు తాగడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం దీనికి పరిష్కారం.

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Aug 10, 2026

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