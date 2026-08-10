కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడుతున్నాయా? అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?

తరచూ కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పట్టడానికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి.
ఒకే చోట ఎక్కువ సమయం పాటు కూర్చోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది.
మెదడుపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడినప్పుడు, అది కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడటం వంటి సంకేతాల ద్వారా బయటపడుతుంది.
విటమిన్ బి12, బి6, మెగ్నీషియం లోపం వల్ల కూడా కాళ్లు చేతులు తిమ్మిర్లు పడవచ్చు.
మెడ, నడుము లేదా వెన్నుపూసల మధ్య నరాలు నొక్కుకుపోవడం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు.
పోషకాహారం తీసుకోవడం, తగినంత నీరు తాగడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం దీనికి పరిష్కారం.
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