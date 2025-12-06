ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్..14% నుంచి 54% జీతాల పెంపు..కారణం ఇదే!
కేంద్రప్రభుత్వం అధికారికంగా 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి
2027 నాటికి దీపావళికి 8వ వేతన సంఘం అమలు చేసే జీతాల పెంపు చర్చనీయాంశంగా మారింది
ఫిట్మెంట్ పర్సెంట్ ద్వారా జీతం పెరుగుదల అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది
ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.57 శాతంగా నిర్ణయించారు. పాత బేసిక్ శాలరీని 2.57తో గుణిస్తే కొత్త శాలరీ వస్తుంది
ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ఫిట్మెంట్ను 1.83 నుంచి 2.46 వరకు ఉంటుందని..బేసిక్ పే రూ.18,000 వరకు పెరుగుతుంది
కనీస ఫిట్మెంట్ 1.83 అమలు చేసినా.. కనీస వేతనం రూ.18,000 నుంచి రూ.32,940కు పెరుగుతుందట.
2.46 ఫిట్మెంట్ నిర్ణయిస్తే ప్రాథమిక జీతం రూ.44,280 వరకు చేరుకుంటుంది.
దీని ఆధారంగా కనీస వేతనం 14 శాతం నుంచి 54 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అంచనా.