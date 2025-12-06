8th Pay Commission

ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..14% నుంచి 54% జీతాల పెంపు..కారణం ఇదే!

Harish Darla
Dec 06,2025
';


కేంద్రప్రభుత్వం అధికారికంగా 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి

 ';


2027 నాటికి దీపావళికి 8వ వేతన సంఘం అమలు చేసే జీతాల పెంపు చర్చనీయాంశంగా మారింది

 ';


ఫిట్‌మెంట్ పర్సెంట్ ద్వారా జీతం పెరుగుదల అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది

 ';


ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.57 శాతంగా నిర్ణయించారు. పాత బేసిక్ శాలరీని 2.57తో గుణిస్తే కొత్త శాలరీ వస్తుంది

 ';


ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ఫిట్‌మెంట్‌ను 1.83 నుంచి 2.46 వరకు ఉంటుందని..బేసిక్ పే రూ.18,000 వరకు పెరుగుతుంది

 ';


కనీస ఫిట్‌మెంట్ 1.83 అమలు చేసినా.. కనీస వేతనం రూ.18,000 నుంచి రూ.32,940కు పెరుగుతుందట.

 ';


2.46 ఫిట్‌మెంట్ నిర్ణయిస్తే ప్రాథమిక జీతం రూ.44,280 వరకు చేరుకుంటుంది.

 ';


దీని ఆధారంగా కనీస వేతనం 14 శాతం నుంచి 54 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అంచనా.

 ';

VIEW ALL

Money Saving Tips: కొత్త ఏడాది 2026 వచ్చేస్తోంది.. ఈ 5 పొదుపు సూత్రాలు పాటించాల్సిందే..!!

High Blood Pressure: ఈ రసంతో.. BP ఎంతున్న కంట్రోల్ చేయొచ్చు!

Kanchipuram Idli Recipe: తమిళనాడు ఫేమస్ కాంచీపురం ఇడ్లీ తయారీ ఎలానో తెలుసా?

Heart Attack: ఈ జ్యూస్ రోజుకు ఒకటి తాగినా గుండె జబ్బు సమస్యే ఉండదు!
Read Next Story