8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..14-54 శాతం జీతాల పెంపు!

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

కేంద్రప్రభుత్వం అధికారికంగా 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

2027 నాటికి దీపావళికి 8వ వేతన సంఘం అమలు చేసే జీతాల పెంపు చర్చనీయాంశంగా మారింది

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

ఫిట్‌మెంట్ పర్సెంట్ ద్వారా జీతం పెరుగుదల అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

ప్రస్తుత 7వ వేతన సంఘ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.57 శాతంగా నిర్ణయించారు.

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

పాత బేసిక్ శాలరీని 2.57తో గుణిస్తే కొత్త శాలరీ వస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం ఫిట్‌మెంట్‌ను 1.83 నుంచి 2.46 వరకు ఉంటుందని..బేసిక్ పే రూ.18,000 వరకు పెరుగుతుంది

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

కనీస ఫిట్‌మెంట్ 1.83 అమలు చేసినా.. కనీస వేతనం రూ.18,000 నుంచి రూ.32,940కు పెరుగుతుందట.

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

2.46 ఫిట్‌మెంట్ నిర్ణయిస్తే ప్రాథమిక జీతం రూ.44,280 వరకు చేరుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

దీని ఆధారంగా కనీస వేతనం 14 శాతం నుంచి 54 శాతం వరకు పెరుగుతుందని అంచనా.

Published by: Harish Darla | Aug 27, 2026

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