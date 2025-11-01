టర్మ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) అనేది వేతన కమిటీ కార్యకలాపాలను మార్గనిర్దేశం చేసే బ్లూప్రింట్ లాంటింది.
వీటిని సూచన నిబంధనలు అంటారు
రాబోయే 8 వేతన సంఘం చేసిన సిఫార్సుల లక్షణాలను ToR ద్వారా వివరిస్తుంది
ఇందులో ప్రాథమిక వేతన నిర్మాణం, అలెవన్సులు, పెన్షన్ సవరణలు, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, సేవా పరిస్థితులు వంటి అంశాలు ఉంటాయి.
వేతన సంఘం చర్య తీసుకోవడానికి ToR అనేది అధికారి దిశానిర్దేశం లేదా చట్టపరమైన ఆదేశాన్ని అందిస్తుంది
ToR అనేది వేతన సంఘ ప్రాథమిక పత్రంలా కూడా పనిచేస్తుంది
ToR ప్రక్రియ అనేది ఎంత ఆలస్యం అయితే జీతాల పెంపు కూడా అంతే ఆలస్యం అవుతుంది
మొత్తంగా చెప్పాలంటే ఉద్యోగాల జీతభత్యాలు, వాటి పెంపుకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ToR ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.