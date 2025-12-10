సీనియర్ సిటిజెన్స్ ఆర్థిక భద్రత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది ఆటల్ పెన్షన్ యోజన
భార్యభర్తలు ఉద్యోగులు అయ్యిండి వారిద్దరికి నెలవారీ పెన్షన్ వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు
అటల్ పెన్షన్ యోజన కింద భార్యభర్తలు సంయుక్తంగా రూ.10,000 వరకు పెన్షన్ పొందవచ్చు
లబ్ధిదారులు పెట్టిన పెట్టుబడిని బట్టి ప్రతి ఒక్కరికీ రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు పొందవచ్చు
ఇందులో భార్యభర్తలు ఇద్దరు కలిపి అత్యధికంగా రూ.5,000 వరకు అంటే ఇద్దరి మీద రూ.10,000 పొందవచ్చు
18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వారు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. చిన్నవయసు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కొంత మొత్తం డబ్బు జమ చేస్తే సరిపోతుంది
ఈ పథకంలో చేరిన లబ్ధి దారులకు 60 ఏళ్లు పైబడిన తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ లభించడం మొదలవుతుంది
నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ రావాలంటే 30 ఏళ్ల వయసులో రూ.577 పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ఈ ఖాతా తెరిచేందుకు దగ్గర్లోని బ్యాంకు, పోస్టాఫీసులో ఆధార్కార్డు వంటి ఆధారాలను తీసుకెళ్లాలి