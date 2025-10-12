మార్చి 2020లో కరోనా కారణంగా అప్పటి డైలీ అలవెన్సెస్ గురించి ఇప్పటికీ ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
కరోనా సమయంలో ఆపేసిన 18 నెలల రోజువారీ భత్యాలు, కరువు భత్యం స్తంభించజేశారు
కొవిడ్-19 సమయంలో ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు, ఆరోగ్య సేవల నిమిత్తం ఆ డబ్బును ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఇదే విషయాన్ని పార్లమెంట్లో స్పష్టం చేశారు
అయితే ఈ కాలానికి చెందిన డీఏలను చెల్లించలేమని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఈ డబ్బు ఖర్చు అయిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఇటీవలే జరిగిన జాతీయ ఉద్యోగుల సమాఖ్య సమావేశంలో ఈ సమస్యను లేవనెత్తారు. తమకు రావాల్సిన డీఏలు ఇవ్వాల్సిందిగా పట్టుబట్టారు.
తాజాగా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తకూడదని ఉద్యోగ సంఘాలు నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ క్రమంలో కొవిడ్ సమయంలో ఉన్న 18 నెలల బకాయిలు ఇక విడుదల కావని స్పష్టత వచ్చేసింది.
ఇకపై కొవిడ్ సమయంలోని 18 కరువు భత్యాలు ఉద్యోగులకు అందవని తెలుస్తోంది.
White Hair Remedy: తెల్ల వెంట్రుకలను నల్ల వెంట్రుకలుగా నిమిషంలో మార్చండి.. కేవలం నూనెలో ఈ ఒక్క పదార్థం కలిపితే చాలు..!