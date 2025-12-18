రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 గంటల ముందే చార్ట్ ప్రిపరేషన్
సుదూర ప్రాంతాలకు అనువైన ప్రయాణం రైలు కల్పిస్తుంది. సురక్షితమైన ప్రయాణం అందిస్తున్న రైల్వే శాఖ ప్రయాణికులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే సీట్ల విషయంలో ఏర్పడే గందరగోళానికి తెరతీసింది. ప్రయాణానికి ముందే విడుదల చార్ట్ ప్రిపరేషన్పై కీలక అప్డేట్
శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ రైల్వే శాఖపై కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ప్రయాణానికి 10 గంటల ముందే రైల్వే చార్ట్ ప్రిపరేషన్ తయారవుతుందని ప్రకటించారు. చార్ట్ ప్రిపరేషన్ సమయం పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం రైలు బయల్దేరడానికి 4 గంటల ముందు రిజర్వేషన్ చార్టును తయారుచేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇకపై దాదాపు 10 గంటల ముందుగానే రిజర్వేషన్ చార్ట్ తయారు చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది.
ఈ నిర్ణయంతో ప్రయాణికులు తమ టికెట్ స్టేటస్ను ముందుగానే చెక్ చేసుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రిజర్వేషన్ కాకపోతే ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి వీలు ఏర్పడుతుంది.
కొత్త సమయపాలన ప్రకారం.. ఉదయం 5 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు బయల్దేరే రైళ్లకు తొలి చార్టు తయారుచేస్తారు. తొలి చార్ట్ను ముందు రోజు రాత్రి 8 గంటలకల్ రూపొందిస్తారు. మిగిలిన రైళ్లకు కనీసం 10 గంటల ముందుగా రూపొందించనున్నారు.