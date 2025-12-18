KCR Dialogues: కేసీఆర్‌ గూస్‌బంప్స్ డైలాగ్స్ ..ఒక్కొక్కడి తల పగిలిపొద్ది..!!

Bhoomi
Dec 18,2025
కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పని ఖతమ్..అన్నొళ్లకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కర్రుకాల్చి వాత పెట్టినట్లు అయ్యింది. గ్రామస్థాయిలో బీఆర్ఎస్ హవా స్పష్టంగా కనిపించింది.

బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ప్రసంగాల్లో వినిపించే గూస్‌బంప్స్, సెటైరికల్ డైలాగ్స్ మరోసారి కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపుతున్నాయి.

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆయన మాటల ప్రభావం ఇప్పటికీ తగ్గలేదని ఇవి చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్తు బీఆర్ఎస్ దే అని సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

కేసీఆర్ పవర్ ఫుల్, గూస్ బంప్స్ తెప్పించే కొన్ని డైలాగ్స్ చూద్దాం.

తెలంగాణ ఇచ్చినోడిని మరిచి… మాటల మాయలో పడితే చరిత్ర మళ్లీ రాయాల్సి వస్తుంది.

రాష్ట్రం నడిపేది ఫేస్‌బుక్ లైవ్‌లతో కాదు… ఫైల్స్‌తో.

నినాదాలు చాలవు… నీళ్లు కావాలి, నిధులు కావాలి.

ఉద్యమం అంటే సెల్ఫీలు కాదు… త్యాగం.

ఢిల్లీకి వెళ్లి సలాం కొడితే… తెలంగాణకు సిగ్గు.

రాజకీయం అంటే రీల్స్ కాదు… రిజల్ట్స్.

మాటలు మధురంగా ఉంటే సరిపోదు… చేతలు కఠినంగా ఉండాలి.

రైతు కళ్లల్లో నీళ్లు ఉంటే… పాలకుల కుర్చీలు కదలాలి.

నిన్న ఉద్యమం అన్నారు… నేడు ఆ ఉద్యమాన్నే మర్చిపోయారు.

తెలంగాణ ఓటు ప్రయోగం కాదు… చరిత్ర తీర్పు .

