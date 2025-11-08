ఫిలిఫైన్స్ దేశం అద్భుతమైన బీచ్లు, రిసార్టులకు పెట్టింది పేరు. ఫిలిప్పీన్స్ బడ్జెట్ ప్రయాణికులకు స్వర్గధామం అని చెప్పాలి. రాజధాని మనీలాలో వీధుల్లో నుంచి పలావాన్తో పాటు పగడపు దిబ్బలను సందర్శించవచ్చు. తెల్లటి ఇసుక బీచ్లలో హాయి
మన దేశం నుంచి అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించే దేశాల్లో మలేషియా ఒకటి. మన దేశానికి తూర్పు దిశలో ఉన్న ఈ దేశాన్ని ఈజీగా వెళ్లి రావచ్చు. ఇక్కడ నగరాలు.. అద్భుతమైన ప్రకృతి రమణీయ దృష్యాలతో అలరారుతోంది. కౌలాలంపూర్, లంగ్కావి, పెనాంగ్లోని అందమైన
భారత దేశం నుంచి అతి తక్కువ ఖర్చుతో వెళ్లే దేశాల్లో థాయ్లాండ్ ఒకటి. డైనమిక్ మార్కెట్లు..బీచ్లతో ఈ దేశం పర్యాటకులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫుకెట్, కో స్యామ్యూయ్ ద్వీపాలను సందర్శించవచ్చు.
వియత్నాంలో ఎంతో ఉల్లాసభరితమైన ప్రకృతి దృష్యాలకు నిలయం. అంతేకాదు అక్కడి చారిత్రక వంటకాలకు ప్రసిద్ది. ముఖ్యంగా హనోయ్ వీధుల్లో షికారు చేయవచ్చు. హలోంగ్ బేలోని సుందరమైన ప్రదేశాల మధ్య షికారుతో కొత్త అనుభూతులు పొందవచ్చు.
మన దేశం నుంచి అతి చౌక ధరలతో ప్రయాణించే దేశాల్లో కంబోడియా ఒకటి. కొంత మంది ఇది ఒకప్పటి కాంభోజ దేశంగా పిలిచేవారట. ఇక్కడ ప్రపంచంలోని అత్యంత విశాలమైన అంకర్ వాట్ విష్ణు దేవాయలంను సందర్శించవచ్చు. తీర ప్రాంతాలు..ఎన్నో పురాతన ఆలయాలను ఇక్కడ సంద
నేపాల్ మనకు పొరుగున మనల్ని ఆనుకున్న దేశం. ఇక్కడికి వెళ్లడానికి ఎలాంటి వీసా, పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎన్నో అద్భుత ఆలయాలున్నాయి. పశుపతి నాథ్ ఆలయం, సీతామర్హి వంటి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు చేరాలనుకు
భారత దేశానికి అతి సమీపంలో దక్షిణాన ఉన్న ద్వీప దేశం శ్రీలంక. ఇక్కడ రామాయణ ఇతిహాసాలకు సంబంధించి ఎన్నో ప్రదేశాలను చుట్టి రావచ్చు. చారిత్మక నగరం కాండీ నుండి మిరిస్సాలోని సహజమైన బీచ్ల వరకు..అన్నింటిని వీక్షించవచ్చు. అంతేకాదు UNESCO ప్రపంచ
అద్భుతమైన బీచ్లు, దట్టమైన అరణ్యాలతో పర్యాటకలను ఆకర్షిస్తోన్న దేశాల్లో ఇండోనేషియా ఒకటి. ఇక్కడ జకార్తాతో పాటు బాలి వంటి ప్రదేశాలను అతి తక్కువ ఖర్చుతో విజిట్ చేయవచ్చు. అంతేకాదు పురాతన ఆలయాలతో పాటు అగ్ని పర్వతాలను సందర్శించవచ్చు.