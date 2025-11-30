HBD Subhash Chandra

ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన..డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఈ రోజు తన 75వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. దేశంలో ప్రైవేట్ టీవీ రంగానికి కొత్త దారిని చూపించిన ప్రముఖులలో ఆయన ఒకరు. ఆయన 1950 నవంబర్ 30న పంజాబ్ (ప్రస్తుతం హర్యాణా)లోని ఆదంపూర్‌లో జన్మించారు. చిన్న వయస్

Vishnupriya
Nov 30,2025
';

Founder of Zee TV

1992లో సుభాష్ చంద్ర గారు Zee TV ను ప్రారంభించారు. ఇది భారతదేశంలో మొదటి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానల్ కావడం విశేషం. ఆయన ఈ నిర్ణయంతో.. దేశంలో ఉన్న టెలివిజన్ రంగం పూర్తిగా మారిపోయింది. కోట్లాది ప్రజలకు వినోదం, వార్తలు.. కార్యక్రమాలు అందించే మార్గం ఆయన‌తో మొదలైంది

';

Awards and Recognition

సుభాష్ చంద్ర గారికి అనేక పురస్కారాలు లభించాయి. 1999లో బిజినెస్ స్టాండర్డ్ వారు “బిజినెస్‌మన్ ఆఫ్ ది ఇయర్” గా ప్రకటించారు. 2004లో FICCI వారు “గ్లోబల్ ఇండియన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది ఇయర్” గా సత్కరించారు. అలాగే మరెన్నో జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులు

 ';

His Struggle Story

తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలను సుభాష్ చంద్ర గారు.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. స్వయంగా పంచుకున్నారు. ప్రత్యేకంగా భాష విషయంలో ఎదురైన సవాళ్లను.. తెగువతో ఎలా అధిగమించారో ఆయన చెప్పారు. 1983 వరకూ ఆయన ఢిల్లీలోనే ఉండేవారు. అక్కడ హిందీ మాట్లాడితే చాలు..వ్యాపారం సాఫీగా సాగేది అని

';

The Language Problem

ముంబైకి వెళ్లినప్పుడు మాత్రమే అసలు కష్టం మొదలైంది. అక్కడ వ్యాపార ప్రపంచంలో అన్ని ఇంగ్లీషులోనే జరుగుతాయి. కానీ ఆయనకు ఇంగ్లీష్ బాగా రాదు. తప్పుగా మాట్లాడినా.. ఇతరులు నవ్వినా.. ఆయన వెనుకడుగు వేయలేదు. ఎందుకంటే తన మాటను ఎదుటివారికి చెప్పడం ముఖ్యమని భావించారు.

 ';

His Confidence

“ఇంగ్లీష్ నా మాతృభాష కాదు. తప్పు చేస్తే పర్లేదు” అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఇదే ఆత్మవిశ్వాసం ఆయనను ముందుకు నడిపింది. భాషను అడ్డుపడనివ్వకుండా, తాను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

 ';

Inspiration for Youth

సుభాష్ చంద్ర గారి జీవితం అనేక మందికి ఆదర్శం. కష్టాలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా.. నేర్చుకుంటూ ముందుకు పోవాలని ఆయన జీవితం చెబుతుంది. ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా.. ఆయన ప్రయాణం యువతకు మంచి స్ఫూర్తి గా నిలుస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

కేరళ స్పెషల్ క్యారెట్ ఇడ్లీ తయారు చేయడం ఎలా?

ఈ బియ్యంతో ఎంత అన్నం వండుకోని తిన్నా అస్సలు బరువు పెరగరు!

Heart Health: రోజు రెండు ఇవి తింటే.. మీ గుండె ఉక్కులా మారుతుంది..

Amla Juice: ఈ చలికాలంలో 20 రోజులు ఉసిరి రసం తాగితే ఏమవుతుంది?
Read Next Story