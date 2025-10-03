EPFO Update: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..ఈ నెలలోనే తీపికబురు చెప్పేది!

Harish Darla
Oct 03,2025


సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్

సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) అనేది ఈపీఎఫ్‌ఓలో అత్యుత్తమ నిర్ణయం తీసుకునే విభాగం

 


CBT తదుపరి మీటింగ్ అక్టోబరు రెండో వారంలో జరుగుతుందని సమాచారం

 


ఈ సమావేశంలో EPFOకి సంబంధించిన కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు

 


ఇందులో EPFO డబ్బును ATM ద్వారా విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది

 


అత్యవసర సమయంలో ఈ డబ్బును వినియోగించుకునేందుకు ATM సదుపాయం కల్పించనున్నారు

 


పీఎఫ్ ఖాతాను యూపీఐతో లింక్ చేయడం ద్వారా పేమెంట్ సులభతరం కానుంది

 


మీ పీఎఫ్ ఖాతాను Phonepe, Gpay వంటి UPI యాప్స్‌కు అనుసంధానించే అవకాశం

 


క్లెయిమ్ సులభతరం చేయడం సహా అకౌంట్ డీటైల్స్ ఎడిక్‌కు ఆప్షన్ ఇవ్వనున్నారు

 

