పీఎఫ్ డబ్బు విత్డ్రా చేసుకునేందుకు తెలుసుకోవాల్సిన 7 రూల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
CBT 13 నియమాలను 3 వర్గాలు. అందులో అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం, గృహ అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చు
ఉద్యోగి తన వాటాతో పాటు కంపెనీ వాటాను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. కనీసం 25% మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంచాలి.
కానీ పరిమితుల్లో మార్పు వచ్చింది. విద్యకు 10 రెట్లు, పెళ్లికి 5 రెట్లు. అలాగే వీటిపై కేవలం 3సార్లు ఉపసంహరణ పరిమితి ఉంది.
పాక్షిక ఉపసంహరణకు కనీసం 12 నెలలకు తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి కారణాలు చెప్పకుండానే ఈ ఉపసంహరణ చేయోచ్చు.
ఈపీఎఫ్ సభ్యులు కనీసం 25% తమ ఖాతాల్లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్గా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
పాక్షిక ఉపసంహరణ కోసం క్లెయిమ్ల 100% ఆటో సెటిల్మెంట్ చేయడం వల్ల మార్గం సుగమం కానుంది.
ఈపీఎఫ్ తుది చెల్లింపు గడువును ప్రస్తుతం 2 నెలల నుంచి 12 నెలలకు..అలాగే తుది పెన్షన్ గడువును 2 నెలల నుంచి 36 నెలలకు పెంచాలని నిర్ణయించారు.