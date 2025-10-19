ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..ఈపీఎఫ్‌ఓ రూల్స్ మారిపోయాయి..ఇవి తెలుసుకోండి!

Harish Darla
Oct 19,2025
';

పీఎఫ్

పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు తెలుసుకోవాల్సిన 7 రూల్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

 ';

CBT 13

CBT 13 నియమాలను 3 వర్గాలు. అందులో అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం, గృహ అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చు

 ';

మినిమమ్ బ్యాలెన్స్

ఉద్యోగి తన వాటాతో పాటు కంపెనీ వాటాను విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. కనీసం 25% మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంచాలి.

 ';


కానీ పరిమితుల్లో మార్పు వచ్చింది. విద్యకు 10 రెట్లు, పెళ్లికి 5 రెట్లు. అలాగే వీటిపై కేవలం 3సార్లు ఉపసంహరణ పరిమితి ఉంది.

 ';


పాక్షిక ఉపసంహరణకు కనీసం 12 నెలలకు తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి కారణాలు చెప్పకుండానే ఈ ఉపసంహరణ చేయోచ్చు.

 ';


ఈపీఎఫ్ సభ్యులు కనీసం 25% తమ ఖాతాల్లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్‌గా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

 ';


పాక్షిక ఉపసంహరణ కోసం క్లెయిమ్‌ల 100% ఆటో సెటిల్‌మెంట్ చేయడం వల్ల మార్గం సుగమం కానుంది.

 ';


ఈపీఎఫ్ తుది చెల్లింపు గడువును ప్రస్తుతం 2 నెలల నుంచి 12 నెలలకు..అలాగే తుది పెన్షన్ గడువును 2 నెలల నుంచి 36 నెలలకు పెంచాలని నిర్ణయించారు.

 ';

VIEW ALL

Avoid fruits in Monsoon: అలర్ట్.. వర్షాకాలంలో ఈ 7 పండ్ల జోలికి వెళ్లకండి.. అవి ఏంటంటే..!

Glowing Skin Tips: పాలలాగా తెల్లని ముఖం కావాలా..? ఈ ఒక్క ఫేస్ ఫ్యాక్ చాలు..!

Pumpkin Flower: గుమ్మడి పువ్వుతో గంపెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

Brown Rice vs Black Rice: బ్రౌన్ రైస్ లేదా బ్లాక్ రైస్.. బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఏది ఉత్తమం అంటే..?
Read Next Story