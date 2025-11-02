భారత కరెన్సీ నోట్లు ఎలా తయారవుతాయి? పేపర్‌తో అయితే కాదు!

Harish Darla
Nov 02,2025
భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు భారీగా పెరిగినప్పటికీ, ప్రతిరోజూ కరెన్సీ నోట్ల వాడకం జరుగుతూనే ఉంది

అయితే ఆ కరెన్సీ నోట్లు పేపర్ తయారీ అని మీరంతా అనుకుంటారు. అవి తడికి చిరిగిపోవడం, రంగు పోవడం జరుగుతాయి

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం కరెన్సీ నోట్లు 100 శాతం పత్తి(కాటన్), లెనిన్‌ నూలుతో తయారు చేస్తారు.

భారత కరెన్సీ మరింత మన్నికగా ఉండేందుకు పేపర్‌తో కాకుండా పత్తితో తయారుచేస్తారు

పత్తితో తయారు చేసిన కరెన్సీ నోట్లు త్వరగా చిరిగిపోకుండా ఉండడమే కాకుండా..తేలికగా ఉంటాయి

అందుకే కరెన్సీ నోట్లను తయారు చేసేందుకు పత్తిని ఉపయోగిస్తారు. ఇది సురక్షితమైనది

గమనిక

ఈ సమాచారం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

